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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:25
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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 244 litre kaçak içki, alkol yapımında kullanılan tekne ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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