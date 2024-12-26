Erzincan'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Erzincan'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 244 litre kaçak içki, alkol yapımında kullanılan tekne ile 5 cep telefonu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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