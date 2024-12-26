Erzincan'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.