Erzincan'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
Erzincan'da öğrenci yurdunun onarımını yaptığı çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Erzincan'da öğrenci yurdunun onarımını yaptığı çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Kent merkezinde Ordu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı kız öğrenci yurdunun çatısına 3 arkadaşı ile onarım için çıkan R.Y, dengesini kaybederek iki bina arasında bulunan boşluktan beton zemine düştü.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan R.Y, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan R.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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