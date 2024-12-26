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        Erzincan'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

        Erzincan'da öğrenci yurdunun onarımını yaptığı çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:46
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        Erzincan'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
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        Erzincan'da öğrenci yurdunun onarımını yaptığı çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kent merkezinde Ordu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı kız öğrenci yurdunun çatısına 3 arkadaşı ile onarım için çıkan R.Y, dengesini kaybederek iki bina arasında bulunan boşluktan beton zemine düştü.

        Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan R.Y, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan R.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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