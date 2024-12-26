Erzincan'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Kent merkezinde Ordu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı kız öğrenci yurdunun çatısına 3 arkadaşı ile onarım için çıkan R.Y, dengesini kaybederek iki bina arasında bulunan boşluktan beton zemine düştü.

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