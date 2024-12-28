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        GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesine ilişkin, "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:31
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        GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesine ilişkin, "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi." dedi.

        Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

        Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

        Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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