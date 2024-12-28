GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesine ilişkin, "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi." dedi.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.