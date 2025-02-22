CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "üniversite diplomasının sahte olduğu" iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada burada, bir iki yerde yalandan siteler yazıyor, bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Özel, Halk Buluşması programının ardından Nermi Tombul Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra CHP Erzincan İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle basına kapalı bir araya gelen Özel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve İmamoğlu'nun ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Buna da tenezzül ettiler demektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması 23 yıldır konuşulur, konuşulur, konuşulur. Üniversite arkadaşı bulunamaz, konuşulur. Hatırlayan çıkmaz ve konuşulur. Birisi 'Ben hatırladım ders vermiştim' der. Hatta muhalefetten bir milletvekili olarak tek başına onu hatırlar, söyler, sonra görülür ki o gider parti değiştirir, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanı adayı falan, öyle değişik ödüllendirmeleri olur. Mesela AK Parti'nin son Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması tartışılırken onu okulda hatırlayan tek kişiydi. CHP milletvekiliydi, Allah Allah dedik. Sonra bunu hatırladı, sonra parti değiştirdi, AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Onun dışında şahidi yoktur ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada burada, bir iki yerde yalandan siteler yazıyor, bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar. Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını... Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi 6'ncıyı diplomayla yaptılar ama '6 ok' kazanacak. 5 dava, bir diploma yine onları kurtarmaz. 6 ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak."