Erzincan Valisi Aydoğdu öğrencilerle okul bahçesinde kar topu oynadı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, okul bahçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.

Kentte bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Aydoğdu, teneffüsteki öğrencilerin kar eğlencesine katıldı.

Vali Aydoğdu'nun okul bahçesinde bir süre çocuklarla kar topu oynadığı anlara ait görüntüler, Valiliğin sosyal medya hesaplarından, "Dün gelen 'tatil olsun' mesajlarına teslim olmayınca kar topları üzerimize yağmur gibi yağdı. Görünen o ki, bir dahaki sefere tatil kararı verirken sadece hava durumuna değil, kar topu menzilimize de bakacağız. Sevgi, soğuk havayı bile cennet bahçesine çevirir." notuyla paylaşıldı.