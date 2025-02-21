Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Erzincan'da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Erzincan'da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, H.G, T.İ, İ.K, C.P, A.T. ve T.İ'nin ikametlerindeki aramada, ruhsatsız 2 tüfek, 5 tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ve 18 bıçak ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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