Özel: CHP, gününü bekleyen bir iktidar partisidir

CHPGenel Başkanı Özgür Özel, "CHP artık sesinizi duyan, duyuran ve iktidara bir şeyler anlatan bir parti değildir. CHP kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir. Gününü bekleyen bir iktidar partisidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birtakım ziyaret ve toplantılar için geldiği Erzincan'da partiler tarafından karşılandıktan sonra vatandaşlarla buluştu. Özgür Özel, "Millet sesini duyacak, sesini duyuracak birilerini arıyor. Millet gerçekten yaşadığı zorlukları, fakirliği, işsizliği, ekip biçip karşılığını alamamanın, dükkan açıp siftah yapamamanın, okuyup da mesleğine, görevine atanamamanın, iş bulamamanın, Türkiye'de umudu kalmamanın zorluklarıyla karşı karşıya. Sesinizi duyuyor, duyuruyoruz ama bu duyurduklarımızın bu sorunlarınızı çözmeye ne niyetleri ne artık mecalleri yok. Öyle bir hale gelmişler ki iktidarda kalmak için her şeyi yapan ama milletin gönlüne dokunacak, milletin karnını doyuracak, milleti sıkıntılarından kurtaracak hiçbir şeyi yapacaklarına dair en ufak bir umut yok. Onun için artık CHP bir muhalefet partisi değildir. CHP artık sesinizi duyan, duyuran ve iktidara bir şeyler anlatan bir parti değildir. CHP kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir. Gününü bekleyen bir iktidar partisidir" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLER BÜYÜK BİR DERT İÇİNDELER'

İnsanların her geçen gün umutlarını kaybettiğini ifade eden Özel, "İktidarlar mevsimler gibidir. Beklerler ve vakti gelince mutlaka değişirler. Bugün AK Parti iktidarı 22 yıl boyunca Erzincan'a yaptıkları yapmadıklarıyla, milletvekilleriyle, başbakanıyla Erzincan'da ne yapmışsa geride kalmış; iyi yaptıkları her şeye minnet duyar, tebrik ederiz. Ancak bugün Erzincan'daki yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin bırakın umudu olmak onların iktidarda kaldığı her gün insanların biraz daha umutlarını kaybettiği gün olmaktadır. Erzincan'dan, bu verimli topraklardan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Buradan Türkiye'deki bütün memurların, bütün emeklilerin, işçilerin, emekçilerin sesini duyuyoruz. Ancak buradan Türkiye'nin birinci Cumhurbaşkanı'nın 'milletin efendisi' dediği, sonuncusunun Adana'da 'al ananı da git' diye azarladığı çiftçiler adına şöyle seslenmek istiyoruz; tarımı hor gören yarını zor görür. Bugün birinci Cumhurbaşkanı 'milletin efendisidir' deyip sonuncusunun hor gördüğü, kovaladığı, kötü söz sarf ettiği çiftçiler, büyük bir dert içindeler" dedi.

'HOLLANDA KADAR TOPRAK EKİLMİYOR, BİÇİLMİYOR' Özgür Özel, "Bu iktidar gelince Türkiye 60 milyon kişiydi, şu anda 86 milyon kişiyiz. O günden bugüne Türkiye'nin nüfusu 26 milyon arttı. Geldiklerinde 2,8 milyon çiftçi vardı. Beklerdik ki buna 700 bin daha eklensin 3,5 milyon olsun. Bugün, Türkiye'deki çiftçi sayısı 2,3 milyondur. Nüfus 60 milyondan 86 milyona çıkarken; 2,8 milyon çiftçi 2,3 milyona düşmüş. 22 yılın sonunda 500 bin çiftçi, yarım milyon çiftçi kayıptır. Niye kayıp, niye ekmiyor, biçmiyorlar? Hollanda kadar toprak ekilmiyor, biçilmiyor. Şunun için geçinemiyorlar. Ektikleri biçtiklerinin, alın terlerinin karşılığını almıyorlar. Çiftçi dediğin alnının terini toprağa damlatan, fışkıran bereketle çoluk çocuğunun rızkını kazanan, Allah'ın verdiği, doğanın verdiğiyle kimseye yük olmadan, hiçbir kaynağı tüketmeden ülkeye kazandıran çiftçidir. Bu iktidarın sonunun geldiğini görmek için köydeki çiftçinin tarlasına giderken yüzü asık olan, gübreyi attığı topraktan verimini alamayan çiftçinin, ilaç alamadığı için hastalıklarla mücadele edemeyen çiftçinin, aldığı ürünü değerinde satamayan çiftçinin, devletin kendisine yapması gerekenleri yapmadığı hor gördüğü çiftçinin durumunu görünce bu iktidarın gittiğini anlıyoruz. Çünkü tarımı hor gören yarınını zor görür" diye konuştu. 'TAYYİP BEY, SALON ADAMI' Özgür Özel, "Aramızda bir fark var Tayyip Bey'le. İkimiz de geziyoruz. Tayyip Bey sıcak seviyor, salon adamı. Tayyip Bey asla sokağa çıkmıyor, insan arasına karışamıyor, pazara çıkamıyor, insanlara hatır soramıyor. Ne yapıyor? Uçaktan iniyor, helikoptere biniyor. Helikopterden iniyor, salona sokuyorlar. Adıyaman'a geldi. Depremin 2'nci yıl dönümünde 5, 6, 7 Şubat'ta günde 10-14 saat Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'da konteyner kentleri gezdim. Her gittiğim yerde konuştum. Tayyip Bey uçakla geldi Adıyaman'a. Salona girdi, plaket verdi ve gitti. Sıcak seviyor, salon adamı. Eksi 20 derecede Ardahan'da 3 miting yaparken, Tayyip Bey sıcakta oturuyordu. Buradan çıkacağız, Erzincan'da kapı kapı esnaf gezeceğiz. Erzincanlılarla sohbet edeceğiz. Tayyip Bey yarın kendi atadıklarını, kendini alkışlatacak. Tayyip Bey'e yarınki kongresi için altın hesabını bırakarak, Erzincan'ın tulum peyniri hesabını kongresinde anlatsın. 20 yıl öncesine gitmeyeceğim. Sadece geçen sene asgari ücret 17 bin 2 liraydı ve kilosu 200 lira olan tulum peynirini 85 kilo alabiliyordu. Bu sene asgari ücreti 22 bin lira yaptı, Erzincan tulumu 400 lira oldu. Bu sene 55 kilo alabiliyor. Tayyip Bey, Erzincan'dan yarınki kongrede anlat diye söylüyorum. Asgari ücret geçen sene 85 kilo tulum peyniri alırken; bu sene 55 kiloya düştü. Her asgari ücretlinin 30 kilo tulum peynirini çeşitli hesaplarla çaldınız. Nerede bu 30 kilo tulum peyniri. Tayyip Bey, asgari ücretli geçen sene aldığı parayla, 17 bin lira asgari ücretle 250 lira olan Erzincan balından 68 kilo alırdı. Bu sene 44 kilo alabiliyor. 22 bin lira alan asgari ücretliden 24 kilo Erzincan balını çaldınız, sofrasından aldınız, eksik maaş ödediniz. Emeklilerdeki kayıp daha da berbat" dedi.