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        Erzincan'da "Herfene Geceleri"yle asırlık köy geleneği yaşatılıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan Bahçeliköy'ün asırlık geleneği "Herfene Geceleri" gelecek kuşaklara aktarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:10
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        Erzincan'da "Herfene Geceleri"yle asırlık köy geleneği yaşatılıyor
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        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan Bahçeliköy'ün asırlık geleneği "Herfene Geceleri" gelecek kuşaklara aktarılıyor.

        Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Bahçeliköy'de asırlık geleneği yaşatmak isteyen yöre halkı, muhtarlığın da desteğiyle unutulan kültürü yeniden köyde uygulamaya başladı.

        Asırlık gelenek kapsamında yöre halkı her hafta cuma akşamları, Köy Odası'nda bir araya geliyor. Kanun, ut, keman, klarnet ve darbuka eşliğinde şarkı ve türküler söyleyen köy halkı, birlikte hazırladıkları yöresel yemekleri yiyor ve kendi aralarında eğlenceli oyunlar oynuyor.

        Köyde birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlayan gelenekle hoşça vakit geçiren köy halkı, bu kültürlerini nesilden nesle aktarmayı hedefliyor.

        - "Köyün problemlerini de tartışıyoruz"

        Köy sakinlerinden Ertuğrul Ahmet Terzioğlu, AA muhabirine, geleneğin birlik ve beraberliği sağladığını söyledi.

        Haftada bir gün buluşarak aynı zamanda sosyalleştiklerini ifade eden Terzioğlu, şöyle konuştu:

        "Burada köyün problemlerini de tartışıyoruz. Yine tarımla uğraşan ve bu konuda tecrübeli olan ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız bilgilerini paylaşıyor, ayrıca fasıl yapıyoruz ve bununla beraber arkadaşlıklarımız da gelişiyor. Hem geleneksel oyunlarımızı, töremizi yaşatmaya çalışıyoruz hem de arkadaşlıklar burada pekişiyor. Yine gençlerimizi bir araya getirerek yöremize ait halk oyunlarını çalışıyoruz. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Biz yaşlandık ama inşallah bundan sonra arkadaşlarımız da bu geleneği devam ettirir."

        Bünyamin Sonat da köyün eski geleneğini yaşatıp geleceğe aktarmak istediklerini vurguladı.

        Yaklaşık 50 yıldır bu geleneğin uygulanmadığını anlatan Sonat, "Biz de arkadaşlarımızla birlikte bunu tekrar canlandırmak istedik. Tüm bunların bu noktaya gelmesi için bütün arkadaşlarımız destek verdi." dedi.

        - "Eski günleri yad ediyoruz"

        Yılmaz Özker de özellikle gençler başta olmak üzere toplumda telefon bağımlılığının oluştuğunu ifade etti.

        Teknolojiden uzak, eski günleri yad ettiklerini söyleyen Özker, "Sadece burada çalmak değil geçmişimizi, büyüklerimizi, burada yaşayanları yad etmek bile insanı iç dünyasından böyle maziye götürüyor. Ben tüm gençlerimizin ve kardeşlerimizin buradaki geleneklerin devam etmesi yönünde gayret göstereceklerine inanıyorum." diye konuştu.

        Köy muhtarı Ahmet Özgüler de Köy Odası'nı bu geleneği yaşatmak için kullandıklarını ve buluşmaların çok keyifli geçtiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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