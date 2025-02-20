Erzincan Çayırlı ve Tercan ilçelerinde eğitime ara verildi

Tercan Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Çayırlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle yarın için eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

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