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        Erzincan Çayırlı ve Tercan ilçelerinde eğitime ara verildi

        Erzincan'ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:32 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:32
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        Erzincan Çayırlı ve Tercan ilçelerinde eğitime ara verildi
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        Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Çayırlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle yarın için eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

        Tercan Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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