Erzincan, Kars ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzincan, Kars ve Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, bazı kara yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde yoğun kar etkili oluyor.

Polis ve Karayolları ekipleri yolda kalan tır ve çekici gibi ağırlı tonajlı araçların ulaşımı aksatmaması için çalışma yürütüyor.

Kara yollarında belirli aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

- Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgede kar ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ulaşımdaki aksaklıkları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan’da da gün boyu kar yağışı etkisini sürdürdü.

Bazı sürücüler, araçlarıyla beyaza bürünen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.