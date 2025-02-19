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        İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının görüntüleri dava dosyasında

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasının görüntüleri, dava dosyasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:19 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:19
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        İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının görüntüleri dava dosyasında
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        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasının görüntüleri, dava dosyasında yer alıyor.

        İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanıp Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, toprak kayması anına ilişkin araç kamerası ile olaydan hemen sonra kayda alınan dron görüntüleri de dava dosyasına girdi.

        Olay günü şirkete ait ağır tonajlı araçların kameralarınca kaydedilen görüntülerde, heyelan öncesi araçların bölgede çalışmalarına devam ettiği görülüyor.

        Bir hafriyat kamyonunun kayan toprağa kapılıp gözden kaybolduğu, bazı kamyonların da toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anların yer aldığı görüntülerde, olaydan hemen sonra maden sahasındaki durumu gösteren dron kayıtları da bulunuyor.

        Dosyadaki görüntülerde ayrıca arama kurtarma ekiplerinin alandaki çalışmaları da yer alıyor.

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralamasına neden olmak" ve "çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından dava açılan 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına 17 Mart'ta başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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