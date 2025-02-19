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        Erzincan'da kar yağışı kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi

        Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:46
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        Erzincan'da kar yağışı kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi
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        Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

        Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

        Bu yollarda seyreden bazı araçlar ise hasarlı kazalara karıştı.

        Ekipler, Sakaltutan Geçidi'nde yolcu otobüsü ile tırın karıştığı hasarlı trafik kazası nedeniyle kısmen kapanan kara yolunu tekrar ulaşıma açtı.

        Karayolları ekipleri, kazaların meydana geldiği yollarda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Buralarda tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durduran ekipler, temizlik çalışmaları bitinceye kadar sürücülerin yol kenarında beklemesini istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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