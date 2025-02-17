Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düştüğü kazada 11 kişi yaralandı

        Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 23:26 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düştüğü kazada 11 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu 10’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

        Ç.D’nin kullandığı 24 S 008 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Erzincan-Çağlayan kara yolunda seyir halindeyken virajı alamayarak sulama kanalına düştü

        Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 10 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Toronto'da uçak kazası!
        Toronto'da uçak kazası!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Erzincan'da polislerden otizmli kız çocuğuna ziyaret
        Erzincan'da polislerden otizmli kız çocuğuna ziyaret
        Erzincan'da "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" sona erdi
        Erzincan'da "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" sona erdi
        Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Bakan Kacır'dan, 80 yaşındaki kadın besiciye süt sağım makinesi
        Bakan Kacır'dan, 80 yaşındaki kadın besiciye süt sağım makinesi
        Erzincan'dan Orta Asya'ya demiryolu avantajıyla ihracat gerçekleştiriyor
        Erzincan'dan Orta Asya'ya demiryolu avantajıyla ihracat gerçekleştiriyor
        Erzincan'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzincan'da 32 düzensiz göçmen yakalandı