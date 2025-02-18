Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da besiciler kuzu doğumları için ağılda nöbet tutuyor

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, kuzu doğumlarıyla yoğun günler yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da besiciler kuzu doğumları için ağılda nöbet tutuyor
        ABONE OL

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, kuzu doğumlarıyla yoğun günler yaşıyor.

        Yöreye özgü tescilli tulum peynirinin üretimine önemli katkı sunan kentteki küçükbaş hayvan yetiştiricileri, yazın yüksek rakımlı yaylalarda otlattıkları hayvanlarını kış mevsiminde kapalı alanda besliyor.

        Besiciler, ocak ayında başlayıp nisana kadar devam eden kuzu doğumları için koyunların başında nöbet tutuyor.

        - "Soğuk hava mesaimizi zorlaştırıyor"

        Akyazı beldesinde küçükbaş hayvancılık yapan Abdullah Koç, AA muhabirine, koyunların yavrulamaya başlamasıyla ağıllardaki mesainin de arttığını söyledi.

        Dondurucu soğuklarda gece sabaha kadar ailesi ile nöbet tuttuklarını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

        "Hayvanlarımızın gece boyunca başında bekliyor ve yardım etmeye çalışıyoruz. Bazılarının kuzusu telef oluyor ya da emzirmeyen oluyor. Biz bu kuzuları biberonla başka koyunun sütüyle beslemeye çalışıyoruz. Doğumlar ocak ayının 15'inde başlıyor, nisan ayının 15'ine kadar sürüyor. Soğuk hava mesaimizi zorlaştırıyor. Kuzular için de tehlikeli. Donma tehlikesi olabilir. Kuzuları sabah saat 8 gibi anneleriyle buluşturuyoruz. Bir saat kadar anneleri ile birlikte oluyorlar. Sonra kuzularımızı annelerinden ayırıyoruz ve ayrı bir bölüme alıyoruz. Kuzularımız bazıları annelerini sesinden tanıyor, kimisi ise kokusundan tanıyor. Bazen evde baktığımız kuzumuz da oluyor. Kuzu biraz sağlıksız olunca annesinin de sütü az olunca biz bakıyoruz."

        Kardeşi Hayrullah Koç da babadan ve dededen kalma hayvancılık mesleğini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

        Yetiştirdikleri koyunların doğumunun başladığını belirten Koç, "Doğum süreci nisan ayına kadar devam ediyor. Çocuklar, eşim, kardeşim gerektiğinde komşuların yardımıyla temizlik yapıyoruz. Bu ayda kuzulama dönemine girdik. Havaların bu sene biraz sert geçmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düştüğü kazada 11 kişi yaral...
        Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düştüğü kazada 11 kişi yaral...
        Erzincan'da polislerden otizmli kız çocuğuna ziyaret
        Erzincan'da polislerden otizmli kız çocuğuna ziyaret
        Erzincan'da "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" sona erdi
        Erzincan'da "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" sona erdi
        Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Bakan Kacır'dan, 80 yaşındaki kadın besiciye süt sağım makinesi
        Bakan Kacır'dan, 80 yaşındaki kadın besiciye süt sağım makinesi
        Erzincan'dan Orta Asya'ya demiryolu avantajıyla ihracat gerçekleştiriyor
        Erzincan'dan Orta Asya'ya demiryolu avantajıyla ihracat gerçekleştiriyor