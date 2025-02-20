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        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı

        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8'i firari hükümlü 9 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:58
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        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı
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        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8'i firari hükümlü 9 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü ile ifadeye yönelik araması bulunan 1 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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