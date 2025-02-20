Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8'i firari hükümlü 9 kişi yakalandı.
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8'i firari hükümlü 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü ile ifadeye yönelik araması bulunan 1 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
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