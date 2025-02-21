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        Kar tatili vermeyen Vali Aydoğdu'yu kar topuna tuttular

        ERZİNCAN Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, kar tatili vermeyen Vali Hamza Aydoğdu'yu kar topuna tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:50
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        Kar tatili vermeyen Vali Aydoğdu'yu kar topuna tuttular
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        ERZİNCAN Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, kar tatili vermeyen Vali Hamza Aydoğdu'yu kar topuna tuttu. Vali Aydoğdu da öğrencilere karşılık verdi. Kısa süreli kar topu oyunun ardından Vali Aydoğdu, öğrencilerden derse girmelerini istedi.

        Kar yağışı nedeniyle Erzincan'da 20 Şubat günü eğitime bir gün ara verildi. Öğrenciler, sosyal medya hesaplarından Vali Hamza Aydoğdu'ya mesaj atarak bugün de okulların tatil edilmesi talebinde bulundu. Öğrencilerin bu isteği, yağış etkisini kaybettiği için gerçekleşmedi.

        Sabah saatlerinde kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu'nun yanına gelen öğrenciler, niçin okulları tatil etmediğini sordu. Vali Aydoğdu da "Havalar çok güzel. Kar tatili falan boş verin. Üşümeyin, hadi dersinize girin" dedi. Bunun üzerine bahçede oynayan çocuklar, Vali Aydoğdu’ya kar topu attı. Vali Aydoğdu da öğrencilere karşılık verdi. Kısa süreli kar topu oyunun ardından Vali Aydoğdu, öğrencilerden derse girmelerini istedi.

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