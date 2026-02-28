Erzincan'da yolu temizleyen greyder, karla kaplı otomobilin üzerine çıktı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kar temizleme çalışması yapan greyderin karla kaplı otomobile çarpıp üzerine çıkması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İki gün önce yağışların ardından kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı ilçede, ekiplerce yollarda temizleme çalışması başlatıldı. Erzincan Caddesi'nde çalışma yapan belediyeye ait greyder, İbrahim Canbaba'ya ait park halindeki karla kaplı 24 AP 296 plakalı otomobile çarpıp üzerine çıktı. Bunun üzerine araç, arkasında park halinde bulunan diğer bir otomobile çarptı. Durumu fark eden iş makinesi operatörü, geri giderek aracı otomobilin üzerinden indirdi. Araçlarda hasarın oluştuğu kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

