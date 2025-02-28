Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da kooperatif kuran kadınlar el emeği ürünleriyle gelir sağlıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar, açtıkları dikimevinde imal ettikleri el emeği ürünlerini satışa sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da kooperatif kuran kadınlar el emeği ürünleriyle gelir sağlıyor
        ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar, açtıkları dikimevinde imal ettikleri el emeği ürünlerini satışa sunuyor.

        Kentte yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Safure Atasoy'un girişimiyle bir araya gelen 10 kadın, 3 yıl önce Erzincan Hünerli Eller Kadın Kooperatifini kurdu.

        Küçük hediyelik eşya satarak başladıkları kooperatifi büyütmeye karar veren kadınlar, Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında destek alarak dikimevini hayata geçirdi.

        El emeği nakış ürünleri ile evlerinde hazırladıkları yöresel yiyecekleri satışa sunan kadınlar, kazandıklarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        Kooperatif Başkanı Safure Atasoy, AA muhabirine, 2022'de 10 kişiyle kurdukları kooperatifte şu an 25 üye olduğunu söyledi.

        Farklı alanlarda el becerileri olan kadınları bir araya getirerek kooperatif kurduklarını dile getiren Atasoy, şöyle devam etti:

        "Dikimevinde 10 bayan görev yapıyor. Yemek üzerine henüz bir yerimiz olmadığı için herkes evlerinde yemeklerini, yiyeceklerini yaparak sipariş üzerine satış yapıyor. Kooperatifimizde bulunan 25 bayan kendi aile bütçelerine katkıda bulunan, kendi satışlarını yapmaya çalışan bayanlardı. Biz de ev hanımlarını bir kooperatif adı altında topladık."

        - "Yöresel yemekler üzerine bir yer açmayı planlıyoruz"

        Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) yöresel yemekler üzerine sundukları yeni projenin kabul edildiğini aktaran Atasoy, "İnşallah ilerleyen zamanlarda KUDAKA'nın projesiyle yöresel yemekler üzerine bir yer açmayı planlıyoruz. Özellikle kesme kadayıfımız ve Erzincan'ın yöresel ürünlerini Erzincan'a sunacağız. Bu bağlamda Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Valimiz ilimize geldikten sonra Erzincan'ın birçok unutulmuş lezzetini gündeme getirdi." diye konuştu.

        Kooperatif üyelerinden Kübra Gençalp, 14 yıldır dikiş yaptığını, dikimevinde yaptığı çalışmalarla da ev ekonomisine katkı sağladığını anlattı.

        Sultan Yılmaz da kooperatifin ev hanımları için istihdam kaynağı olduğunu belirterek, "Ben de çeyiz ürünleri hazırlıyorum ve aileme katkıda bulunuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Organları 5 kişiye can olacak
        Organları 5 kişiye can olacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!

        Benzer Haberler

        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde "Dağ Kütüphanesi" açıldı
        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde "Dağ Kütüphanesi" açıldı
        Koruma altındaki yaban keçileri dron kamerasında
        Koruma altındaki yaban keçileri dron kamerasında
        Erzincan'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı
        Erzincan'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı
        Erzincan'da kaçak avcı doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı
        Erzincan'da kaçak avcı doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Has...
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Has...
        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' Ergan Kayak Merkezi'nde
        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' Ergan Kayak Merkezi'nde