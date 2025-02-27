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        Erzincan'da kaçak avcı doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı

        ERZİNCAN'da bir avcının, avlanması yasak olan dağ keçisinin avladığı anlar, doğa fotoğrafçısının dron kamerasına yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:55
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        Erzincan'da kaçak avcı doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı
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        ERZİNCAN’da bir avcının, avlanması yasak olan dağ keçisinin avladığı anlar, doğa fotoğrafçısının dron kamerasına yakalandı. Doğa fotoğrafçısının verdiği görüntüleri alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Kemah ilçesindeki Dereköy (Dereşoran) Oluk Yaylası civarında dron ile doğa görüntüsü almak isteyen doğa fotoğrafçısı, bir avcıyı dağ keçisini avlarken görüntüledi. Dronu fark eden avcı, bir süre vurduğu keçinin yanında yüzünü saklamaya çalışıp daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        İsmini açıklanmasını istemeyen doğa fotoğrafçısı, görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü'ne verdi. Yetkililer, kaçak avlanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçak avcıya yakalanması halinde 660 bin lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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