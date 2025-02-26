Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' Ergan Kayak Merkezi'nde

TÜRKİYE'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç (25), 62'nci durağı olan Erzincan’a geldi. Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yapan, kızakla kayıp kar motosikletiyle gezen Koç, "81 ili adım adım gezerek, güzel vatanımı tanıtacağım" dedi.

İzmir'de yaşayan Ayaz Salih Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak bölgeye gitti. Yanında götürdüğü 'Örümcek Adam' kostümüyle çocukları eğlendiren Ayaz Salih Koç, bölgedeki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde görev aldı. Deprem bölgesinde yaşadığı olay sonrası giydiği pijama nedeniyle 'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' olarak anılmaya başlayan Koç, bölgeden ayrıldıktan sonra da Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi. Otostopla 1 yılı aşkın süredir Türkiye'yi dolaşan ve gittiği yerleri sosyal medyada paylaşımlar yaparak tanıtmaya çalışan Ayaz Salih Koç, bugüne kadar 61 ili dolaştı. Koç, 62'nci şehir olarak geldiği Erzincan'da, Ergan Kayak Merkezi'nde kayakçılarla kayıp, kızakla kaydı. Kar motosikletiyle gezen, karlarda yuvarlanıp, çevredekilerle de sohbet eden Koç, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

81 ili adım adım gezip tanıtacağını söyleyen Ayaz Salih Koç, "Örümcek adam olarak güzel vatanımı karış karış gezip video ve fotoğraflarımı sosyal medyada paylaşıyorum. Deprem bölgesinde yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın" diye konuştu.