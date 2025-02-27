Koruma altındaki yaban keçileri dron kamerasında

Koruma altında bulunan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince havadan görüntülendi. Munzur Dağları'nın Erzincan sınırındaki karla kaplı bölgede bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri, dron kamerasıyla kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.