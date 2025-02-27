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        Erzincan'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı

        Erzincan'da, Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi uygulamalı olarak tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:21
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        Erzincan'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı
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        Erzincan'da, Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi uygulamalı olarak tanıtıldı.

        Projenin tanıtımı için kentteki Binali Yıldırım Bulvarı, trafiğe kapatıldı. Burada özel araçlarıyla alana gelen sağlık personeli, ambulansa "Fermuar sistemi" ile yol vererek uygulamayı gösterdi.

        İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesinin faydalarını anlattı.

        Hasta sağlığının önemine dikkati çeken Tan, şunları kaydetti:

        "Ambulanslarımızın hastaya ulaşma ve hastalarımızı hastaneye nakletme süreçlerinde, trafik yoğunluğu problemini aşabilmek adına vatandaşlarımızın yolu fermuar şeklinde açarak bize bir hayat koridoru oluşturması ve sağlık hizmetine en kısa ve etkili şekilde ulaşmasını amaçlıyoruz. Tüm Türkiye’de bu sistemi yaygınlaştırarak bu süreleri kısaltıp yaralı ve acil müdahale gerektiren durumda olan hastalarımızın etkin tedaviye en kısa sürede ulaşmasını amaçlıyoruz."

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        Galeri
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