Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan'da İftar ve Gençlik Programı'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasını yaşatmadığımız için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor aynı grup." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan'da İftar ve Gençlik Programı'nda konuştu:
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasını yaşatmadığımız için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor aynı grup." dedi.

        Bakan Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Erzincan Valiliğince bir tesiste düzenlenen İftar ve Gençlik Programı'nda yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiği iftar etkinliği için emeği geçenlere teşekkür etti.

        Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir taraftan altyapı eksikliği olan yerlerin üzerine çalıştıklarını anlatan Tekin, "Bir taraftan da bizi millet olarak bir arada tutan, bizi birlikte yaşama ruhu ile beraber yaşatan, toplumsal değerlerimizi korumak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak mücadele içerisindeyiz." dedi.

        Ramazan ayının önemine vurgu yapan Tekin, "Ramazan heyecanını okullarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaşatmak, öğrencilerimizin, velilerimizin, gelecek kuşaklarımızın bu heyecanı sürekli yaşaması için okullarımızda bir farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

        Tekin, şöyle devam etti:

        "Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasını yaşatmadığımız için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor aynı grup. Biz bütün bunlara göğüs gererek çocuklarımızın, evlatlarımızın, gelecek kuşaklarımızın değerleri, bizi bir arada tutan bu atmosferi yaşatsın diye çaba gösteriyoruz. Sizlerin destekleriyle Allah bizi nice böyle bizi bir arada tutan değerlerin yaşatıldığı iftarda sağlıkla huzurla yaşatmayı nasip etsin."

        Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmen katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan Valiliğini ziyaret etti:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan Valiliğini ziyaret etti:
        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak
        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak
        Futsal: 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        Futsal: 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        A Milli Futsal Takımı Avrupa şampiyonası elemelerinde yarın Slovakya ile ka...
        A Milli Futsal Takımı Avrupa şampiyonası elemelerinde yarın Slovakya ile ka...
        112 Acil'de doktor, yeşil sahada kaptan
        112 Acil'de doktor, yeşil sahada kaptan