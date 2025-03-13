Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan'da İftar ve Gençlik Programı'nda konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasını yaşatmadığımız için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor aynı grup." dedi.

Bakan Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Erzincan Valiliğince bir tesiste düzenlenen İftar ve Gençlik Programı'nda yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiği iftar etkinliği için emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir taraftan altyapı eksikliği olan yerlerin üzerine çalıştıklarını anlatan Tekin, "Bir taraftan da bizi millet olarak bir arada tutan, bizi birlikte yaşama ruhu ile beraber yaşatan, toplumsal değerlerimizi korumak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak mücadele içerisindeyiz." dedi.

Ramazan ayının önemine vurgu yapan Tekin, "Ramazan heyecanını okullarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaşatmak, öğrencilerimizin, velilerimizin, gelecek kuşaklarımızın bu heyecanı sürekli yaşaması için okullarımızda bir farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Tekin, şöyle devam etti:

"Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasını yaşatmadığımız için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor aynı grup. Biz bütün bunlara göğüs gererek çocuklarımızın, evlatlarımızın, gelecek kuşaklarımızın değerleri, bizi bir arada tutan bu atmosferi yaşatsın diye çaba gösteriyoruz. Sizlerin destekleriyle Allah bizi nice böyle bizi bir arada tutan değerlerin yaşatıldığı iftarda sağlıkla huzurla yaşatmayı nasip etsin."

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmen katıldı.