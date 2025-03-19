Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

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