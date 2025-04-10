Kemaliye'deki "Taş Yolu"nda biriken sular ekiplerce temizleniyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki "Taş Yolu"nda oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kemaliye Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel yağışlar ve kar sularının erimesiyle Kemaliyeliler Taş Yolu'nun belirli bölgelerinde aşınmalara bağlı su birikintileri oluştu.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekiplerince biriken suyun tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taş Yolu'nda biriken suların pompalarla drenajı ve deplase çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca sular çekildikten sonra aşınan yerlerin dolgusu gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için bölgede çalışmalar devam edecek olup, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir."