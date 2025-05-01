Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik kesintileri yaşandı

        Erzincan'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 22:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik kesintileri yaşandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde çok sayıda çatının uçmasına neden oldu.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik trafo istasyonunun uçan çatısının trafoya isabet etmesiyle Tercan ve Çayırlı ilçeleri ile Mercan, Kargın ve Çadırkaya beldelerinde enerji kesintisi yaşandı.

        Aras EDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından Tercan ve Çayırlı ilçelerine yaklaşık 4 saat sonra elektrik verildi.

        Kesintinin yaşandığı bazı belde ve köylere ise enerjinin sağlanması için sahada çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin üçüncü deprem enstitüsü, fayların kesiştiği noktanın sismik har...
        Türkiye'nin üçüncü deprem enstitüsü, fayların kesiştiği noktanın sismik har...
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Erzincanlı mücellit 48 yıldır 10 metrekarede eskimiş kitapları onarıp ciltl...
        Erzincanlı mücellit 48 yıldır 10 metrekarede eskimiş kitapları onarıp ciltl...
        Erzincan'da yamaç paraşütü tutkunları, önce VR gözlükle sanal sonra gerçek...
        Erzincan'da yamaç paraşütü tutkunları, önce VR gözlükle sanal sonra gerçek...
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Öğrencilerin tohumdan ürettikleri fideler üreticiye satılacak
        Öğrencilerin tohumdan ürettikleri fideler üreticiye satılacak