Erzincan'da hekim ve sağlıkçılar Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Erzincan’da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

Kentte Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya gelen doktorlar, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Kızılay Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, burada İsrail menşeli markaların isimlerinin yer aldığı kutularla boykot çağrısında bulundu.

- "Boykotla cevap vereceğiz"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammed Furkan Çoban, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Konuşmasında boykot çağrısında bulunan Çoban, "Bizler bu zulmün finansörlerine, bu katliamın destekçilerine karşı elimizdeki en güçlü silahla, boykotla cevap vereceğiz. Ekonomik boykot, bizim elimizdeki en sade ama en etkili silahtır. Bu nedenle, Gazze'nin güvenliği sağlanmadan İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalışanların karşısında olduğumuzu haykırıyor ve Allah’a havale ediyoruz. İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini almamak bir ticaret tercihi değil, vicdani bir duruştur." dedi.