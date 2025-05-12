Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Erzincan'da elektrik direğine çarptıktan sonra bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'da elektrik direğine çarptıktan sonra bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Yılmaz K. idaresindeki 41 HS 174 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yanlızbağ mevkisinde elektrik direğine çarptıktan sonra bahçeye devrildi.

        Bu sırada araçtan savrularak yere düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Köyü terk etmeyen 2 leylek, Anneler Günü'nde 'anne' oldu
        Köyü terk etmeyen 2 leylek, Anneler Günü'nde 'anne' oldu
        Üniversite öğrencilerinden tarlada çalışan kadınlara sürpriz Anneler Günü k...
        Üniversite öğrencilerinden tarlada çalışan kadınlara sürpriz Anneler Günü k...
        Erzincan'da hekim ve sağlıkçılar Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzincan'da hekim ve sağlıkçılar Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzincan'da sosyal medyada silah teşhiri yapanlar yakalandı
        Erzincan'da sosyal medyada silah teşhiri yapanlar yakalandı
        Erzincan'da engelli çocukların polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
        Erzincan'da engelli çocukların polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
        Erzincan'da ekipler, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi
        Erzincan'da ekipler, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi