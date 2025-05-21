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        Erzincan'da hayırsever iş insanının yaptırdığı Kur'an kursunun inşaatına başlandı

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hayırsever iş insanı Çelebi Şahin'in desteğiyle, ağır hasarlı olması nedeniyle daha önce yıkılan Kur'an kursunun yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:28
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        Erzincan'da hayırsever iş insanının yaptırdığı Kur'an kursunun inşaatına başlandı
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        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hayırsever iş insanı Çelebi Şahin'in desteğiyle, ağır hasarlı olması nedeniyle daha önce yıkılan Kur'an kursunun yapımına başlandı.

        Babacan Mahallesi'nde inşaatın yapımına başlanması nedeniyle düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Üzümlü Belediye Başkanı Lütfi Yakut, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, ilçe protokolü, vatandaşlar, siyasi parti ile STK temsilcileri, hayırsever iş insanı Çelebi Şahin ve ailesi katıldı.

        Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, törende yaptığı konuşmada, hayırsever iş insanının desteğiyle ilçeye hayırlı bir eser kazandırdıklarını söyledi.

        Bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akbulut şöyle konuştu:

        "Bakara Suresi'nde buyurulduğu üzere 'Hayır işlerinde yarışınız.' Çelebi bey ne mutlu size bu işe öncülük ettiniz. Ben bu sürecin başında tertip komitesini oluşturan kıymetli hocamıza ve komitede bulunan tüm hocalarımıza, kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler dünyada kadim değiliz, gelip geçiciyiz ama dünyada bıraktığımız hayırlar kadim olanlardır. Bunların en güzel örneklerinden birisi inşallah burada yükselmeye başladı ve tamamlandığı zaman bu eser daha da güzel ortaya çıkacak."

        İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci ise eski Kur'an kursunun hasarlı olması nedeniyle yıkıldığını hatırlatarak, "Daha öncesinde burada hayır sahiplerinin destekleri ile yapılmış üç katlı bir Kur'an kursumuz vardı. Depremde zarar görmesinden dolayı yıkım kararı çıkmış ve yıkımı gerçekleştirildi. İnşallah bu inşaatımız 200 metrekare olarak 4–10 yaş ve hanımlara yönelik olarak Kur'an kursu olarak hizmet verecek. Üzümlü'nün ilk Kur'an kursu olması hasebiyle tarihi bir önemi bulunmaktadır. İlçenin eski yerleşim yerinde Kur'an kursu bulunmaması hasebiyle de bu önemli boşluğu tamamlayacaktır." dedi.

        Konuşmaların ardından tekbirler eşliğinde kurban kesimi yapıldı, Müftü Demirci dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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