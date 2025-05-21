Erzincan'da hayırsever iş insanının yaptırdığı Kur'an kursunun inşaatına başlandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hayırsever iş insanı Çelebi Şahin'in desteğiyle, ağır hasarlı olması nedeniyle daha önce yıkılan Kur'an kursunun yapımına başlandı.

Babacan Mahallesi'nde inşaatın yapımına başlanması nedeniyle düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Üzümlü Belediye Başkanı Lütfi Yakut, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, ilçe protokolü, vatandaşlar, siyasi parti ile STK temsilcileri, hayırsever iş insanı Çelebi Şahin ve ailesi katıldı.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, törende yaptığı konuşmada, hayırsever iş insanının desteğiyle ilçeye hayırlı bir eser kazandırdıklarını söyledi.

Bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akbulut şöyle konuştu:

"Bakara Suresi'nde buyurulduğu üzere 'Hayır işlerinde yarışınız.' Çelebi bey ne mutlu size bu işe öncülük ettiniz. Ben bu sürecin başında tertip komitesini oluşturan kıymetli hocamıza ve komitede bulunan tüm hocalarımıza, kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler dünyada kadim değiliz, gelip geçiciyiz ama dünyada bıraktığımız hayırlar kadim olanlardır. Bunların en güzel örneklerinden birisi inşallah burada yükselmeye başladı ve tamamlandığı zaman bu eser daha da güzel ortaya çıkacak."