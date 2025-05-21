Erzincan'da arama kurtarma ekipleriyle "KBRN ve yangın tatbikatı" yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda "kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) olaylara hazırlık ve yangın tatbikatı" yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, yüksekokulda bulunan laboratuvarda kimyasal madde sızıntısı olduğu ve etrafa keskin koku yayıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Kısa sürede bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, Emniyet Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 47 personel çalışmalara başladı.

Yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınması sonrası koruyucu kıyafetli kurtarma ekipleri tarafından sızıntıdan etkilenen 2 kişinin müdahale edilip, arındırma işlemleri gerçekleştirilerek hastaneye sevki sağlandı.

Ayrıca çalışmaların devam ettiği esnada binanın en üst katındaki bir odada gaz birikmesi sonucu patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

Yangını söndürerek binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, sızıntı olan bölgeyi özel solüsyon ve su ile temizledi.

Gerçeği aratmayan tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Tatbikatla, yüksekokulun Acil Durum ve Afet Yönetimi ile İlk ve Acil Yardım programlarında öğrenim gören öğrencileri de teorik eğitimlerini saha uygulamalarıyla pekiştirme fırsatı buldu.

AFAD İl Müdürü Enver Özcan, tatbikatla kentte olabilecek bir KBRN vakasında hem potansiyellerini artırmayı hem de öğrencilere katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Tatbikatımız gayet olumlu geçti. Olası bir vakada kurumlar ne yapacağını gayet iyi biliyor. Müdahalede de gecikmeyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah herhangi bir vakayla karşılaşmadan sadece tatbikatlarla sınırlı kalır bu işler." dedi.