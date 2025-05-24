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        Erzincan'da nefes borusuna yiyecek kaçan bebek, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Erzincan'da nefes borusuna yiyecek kaçan 8 aylık bebek, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:00
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        Erzincan'da nefes borusuna yiyecek kaçan bebek, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Erzincan’da nefes borusuna yiyecek kaçan 8 aylık bebek, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Ordu Caddesi ve Osman Pelen Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan trafik ışıklarında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, yolun sağ tarafına çekilen bir araçta, ailenin bebeklerine müdahalede bulunduğunu fark etti.

        Bebeği kucağında araçtan inen baba, çevredekilerden yardım istedi.

        Ailenin yanına koşarak yardıma giden bekçilerden Oğuzhan Kürşat Yıldız, 8 aylık bebek E.E.Ö’yü kucağına alarak Heimlich manevrası uyguladı.

        Ekmek parçası olduğu tahmin edilen yiyeceğin çıkmasıyla bebek rahat nefes almaya başladı.

        Olay anına ilişkin görüntüler, MOBESE’ye yansıdı.

        Bebeğin hayatını kurtaran 36 yaşındaki bekçi Oğuzhan Kürşat Yıldız, AA muhabirine, olayı fark ettikleri anda hızla ailenin yanına gittiklerini ve önceden aldıkları kurslar sayesinde Heimlich manevrasını uyguladığını söyledi.

        Daha önceden de kendi bebeğinin başına aynı durumun geldiğini ve bu konuda tecrübeli olduğunu belirten Yıldız, "O esnada kendime güvendim. Yapabileceğimi tahmin ettim. Bebeği babasının kucağından aldım. Yaptığım müdahaleyle bebek, çok şükür hayata geri döndü. 7 gün 24 saat bütün vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

        Bekçi Abdulkadir Şahin de ailenin o esnada panik olduğunu ve müdahalede yetersiz kaldığını fark ettiklerini anlatarak "Arkadaşım Yıldız’ın dediği gibi kendi çocuğu ile yaşadığı olaydan ve almış olduğu eğitimden kaynaklı babanın elinden çocuğu alarak yeterli bir basınçla çocuğun boğazına tıkananı çıkarttı. Çocuğun tekrardan nefes almasını görünce sevindik. Çocuğa bir şey olmadığı için de gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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