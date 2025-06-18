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        Erzincan'da polis, sıcak havadan etkilenen güvercin yavrusuna su içirdi

        Erzincan'da görev yapan bir trafik polisi, sıcak havadan etkilenen güvercin yavrusuna pet şişe kapağıyla su verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:27
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        Erzincan'da polis, sıcak havadan etkilenen güvercin yavrusuna su içirdi
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        Erzincan'da görev yapan bir trafik polisi, sıcak havadan etkilenen güvercin yavrusuna pet şişe kapağıyla su verdi.

        Kentte, 13 Şubat Caddesi üzerinde görev yapan bir trafik polisi, bitkin halde bir otomobilin üzerine konan güvercini fark etti. Kendisinden korkmayan ve uçmayan güvercin yavrusuna yaklaşan polis, pet şişesindeki suyu içirdi.

        Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bir damla suyla bir yüreğe dokunan polisimiz, Erzincan'ın merhametini, vicdanını temsil ediyor. Sadece güvenliği değil, hayatı da koruyan bu güzel insanı, polisimizi yürekten alkışlıyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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