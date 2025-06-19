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        Erzincan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:56 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:56
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        Erzincan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        S.G. (40) idaresindeki 06 ELV 521 plakalı otomobil ile E.M'nin (56) kullandığı 24 ABS 850 plakalı motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 sürücü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü E.M, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü S.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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