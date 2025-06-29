Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.
Bu kapsamda takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli E.A. ve C.A'ya "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.