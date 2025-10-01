Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Tarihi gardaki "vagon kütüphane ve müze" tarih ve bilgiyle dolu

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin tarihi tren garında 3 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) desteğiyle kütüphane ve müzeye dönüştürdüğü vagon, kitap ve materyallerle öğrencilere hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:19
        Tarihi gardaki "vagon kütüphane ve müze" tarih ve bilgiyle dolu
        Raylı Sistemler Teknolojisi öğretmenleri öncülüğünde öğrenciler, TCDD desteğiyle 2022 yılında tarihi Erzincan Tren Garı'nda bulunan atıl vagonu kütüphane ve müze olarak tasarladı.

        Kitap ve tarihi materyallerle doldurdukları vagonu 3 yıldır aktif kullanan öğrenciler, burada sergilenen eski ekipmanlar ve maket halindeki raylı sistemleri de inceleyip demir yolu unsurlarını öğrenme fırsatı buluyor.

        Okul Müdürü Gökmen Güler, AA muhabirine, atıl durumdaki vagonun birkaç özverili öğretmen sayesinde kütüphane ve müzeye dönüştürüldüğünü söyledi.

        Desteklerinden dolayı TCDD yetkililerine teşekkür eden Güler, "İstenildiğinde nelerin yapılabileceğinin aslında bir örneğidir. Eski, atıl bir vagon bizim raylı sistemler bölümü öğretmenlerimizin gayretleriyle şu anki halini almıştır." dedi.

        - Bir kısmı müze, bir kısmı ise kütüphane

        Raylı Sistemler Teknolojisi​​​​​​​ öğretmeni Erol Tekin ise ıskartaya ayrılmış bir vagonun, tüm aşamalarıyla sökülüp tekrardan yapılarak yerine takılmasıyla kütüphane ve müzeyi oluşturduklarını anlattı.

        Proje aşamasındaki çalışmalarından bahseden Tekin, şöyle konuştu:

        "İçerisindeki tüm malzemeler, bunlara masalar ve kitaplıklar da dahil olmak üzere demir yolu malzemelerinden kullanıldı. Atıl durumdaki geri dönüştürülebilecek malzemeler çocuklara kazandırıldı. Çocuklar daha etkili öğrenebildi. Boş zamanlarını burada değerlendirmek için can atmaya başladılar. Aitlik hisleri gelişti. İnşallah öğrencilerimiz için de faydalı olmuştur. Bir kısmını, eski demir yolu malzemelerini göstermek için müze haline getirdik. Bir kısmını kütüphaneye çevirdik."

        - "Amacımıza ulaşmış olduk"

        Kütüphaneyi de iki ayrı bölümden oluşturduklarını söyleyen Tekin, "Kütüphanenin bir kısmını genelde edebiyat kitaplarının olduğu bölüm yaptık. Diğer kısmı da demir yolu tarihçesinin olduğu bir kütüphane haline getirdik. Öğrencilerimiz burada hem tarihi okuyup hem de tarihe dokunabildiler. Amacımıza ulaşmış olduk." diye konuştu.

        Öğrencilerinden Berat Karabina ise kütüphane ve müzeye dönüştürülen vagonda hem ders çalıştıklarını hem de kitap okuduklarını ifade ederek, "Buranın müze olması hem gözlemciliğimizi hem de araştırma isteğimizi arttırıyor. Buraya geldikçe geçmişe gidiyorum. Eskiden demir yollarında nelerin yaşandığını da burada az çok görmüş oluyoruz. Kısacası günümüz ile geçmişin teknolojisi arasındaki bütün farkları burada görebiliyoruz." dedi.

