        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da özel gereksinimli kişinin trafik polisi olma hayali temsili olarak gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:01 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:01
        Erzincan'da özel gereksinimli kişinin trafik polisi olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, özel gereksinimli bir kişinin polislere olan sevgisinden haberdar oldu.

        Üniforma giydirilip trafik aracıyla uygulama noktasına götürülen özel gereksinimli birey, burada araçları ve sürücülerin ehliyetini kontrol etti.

        Hayali bir günlüğüne de olsa gerçek olan kişi, büyük sevinçle polislere eşlik etti, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

