Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da "20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi" açıldı

        Erzincan'da "Cumhuriyet'in 102. yılında 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında düzenlenen "20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da "20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'da "Cumhuriyet'in 102. yılında 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında düzenlenen "20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen sergi, Erzincan Müzesi'nde 15 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

        Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılı münasebetiyle Türkiye genelinde 102 müzede farklı konseptlerle sergi açılışları yapıldığını belirterek, "Burada '20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi' iki hafta boyunca Erzincanlı vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, il müdürümüze ve teşkilatına, Müze Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bütün halkımızı buradaki '20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi'ne davet ediyorum." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç ise serginin 15 gün süreyle vatandaşların ziyaretine açık ve ücretsiz olacağını anlattı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da savunmalar alınıyor
        Kartalkaya'da savunmalar alınıyor
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Merkezi tatbikatla hizmete açı...
        Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Merkezi tatbikatla hizmete açı...
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Otobüslerde elektronik sigara ve kartuşu ele geçirildi
        Otobüslerde elektronik sigara ve kartuşu ele geçirildi
        Erzincan'da valilik girişimiyle 2 bin 351 üniversite ve lise öğrencisine bu...
        Erzincan'da valilik girişimiyle 2 bin 351 üniversite ve lise öğrencisine bu...
        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap karantinası başlatıldı
        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap karantinası başlatıldı