Erzincan'da "yarasa kanat" atlayışı nefesleri kesti

"Yarasa adam" olarak bilinen ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleştirdiği "wingsuit" atlayışı hayranlıkla izlendi.

Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) ilçeye isminin verilişinin 103. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Etkinliğe katılan base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, atlayış gerçekleştirdi.

Aksiyon kamerasıyla görüntülenen o anlarda bir süre havada süzülerek Türk Bayrağı ve Atatürk resminin üzerinden geçen Koçak, daha sonra paraşütünü açıp Karasu Nehri kenarına iniş yaptı.