        Erzincan Haberleri

        Erzincan'da yere düşen bayrakları yağmur altında toplayan vatandaş takdir gördü

        Erzincan'da bir vatandaşın yola düşen Türk bayraklarını yağmur altında toplaması takdir gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:24 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:24
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Ordu Caddesi üzerinde asılan Türk bayraklarından birkaç tanesinin, olumsuz hava şartları nedeniyle ipleri gevşedi.

        Yola düşen bayrakları gören bir vatandaş, aracını yol kenarına park edip refüje çıktı. Burada yoğun yağmura rağmen bayrakları toplayan vatandaşı, başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Vali Hamza Aydoğdu, vatandaşın görüntüsünü sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

        "29 Ekim sabahı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun, sert esen rüzgarın önünde yere düşen bayrağımızı, bir vatandaşımız eğilip usulca yerden alıyor, titizlikle katlıyor, yüreğine bastırıyor. İşte memleket sevdası budur, işte bayrak aşkı budur. Hilal uğruna çarpan her yüreğe selam olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

