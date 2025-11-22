Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da aracın bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 19:33 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:33
        Erzincan'da aracın bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzincan’da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu yeni çevre yolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada, bagajda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü A.E.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

