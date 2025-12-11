Habertürk
        Erzincan'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Erzincan'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 22:08 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:08
        Erzincan'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kentte akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için karayolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

        Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.

        Öte yandan, Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

        Sakaltutan Geçidi'nde özellikle çekici türü bazı araçlar yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla yolda kaldı.

        Ekiplerin araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

