        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da mikroklima avantajıyla kış mevsiminde de açık alanda sebze yetiştiriliyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Doğu Anadolu Bölgesi'nde karasal iklimin etkili olduğu iller arasında yer almasına rağmen mikroklima özelliğiyle öne çıkan Erzincan'da, kış aylarında da açık alanda sebze üretimi yapılabiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:32
        Seracılığın yaygın olarak yapıldığı kentte, mikroklima etkisi sayesinde açık alanda da kışlık sebze üretimi devam ediyor. Aralık ayında brokoli, karnabahar ve mor lahana ekili tarlalarda hasat sürerken, üreticiler yazlık ürünlerin ardından kışlık sebzelerle tarlalarını değerlendiriyor.

        Açık alanda yapılan bu üretim, ilin tarımsal çeşitliliğini artırıyor ve yıl boyu üretim kapasitesine katkı sağlıyor.

        - "İlde 20 bin dekar arazide sebze üretimi yapılıyor"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, AA muhabirine, aralık ayının sonlarında mor lahana ekili tarlada hasadın sürdüğünü söyledi.

        Son yıllarda seracılıkta yıldızı parlayan Erzincan'da açık alanda sebze üretiminin de yapıldığını ifade eden Koçaker, şöyle konuştu:

        "Erzincan'da yoğun miktarda açık alanda, tarlada sebze üretimi de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilimizde 20 bin dekar arazide sebze üretimi gerçekleştirilmekte. 2025 yılında biz Erzincan'da 65 bin ton tarlada domates, 15 bin ton salatalık, 10 bin ton biber, 10 bin ton karpuz ve 2 bin ton da taze fasulye üretimi gerçekleştirdik. Tabii üretimlerimiz bununla sınırlı değil. Önder çiftçilerimiz birtakım yeni denemeler gerçekleştiriyor ve şu an bugün bu denemelerden birini ziyaret ettik. Arkamızda mor lahana tarlası görmektesiniz. Ergan köyü sınırları içerisinde Yavuz Selim Yeniçeri adlı üreticimiz tarafından ekimi gerçekleştirilen mor lahananın hasadını gerçekleştiriyoruz. Sadece mor lahana değil, bununla birlikte brokoli ve karnabahar üretimi de gerçekleştirildi."

        Koçaker, Erzincan'ın mikroklima, iklim özelliğinden en üst düzeyde faydalanmak için gayret sarf ettiklerini belirterek, "Bu ürünler bu yıl, bu tarladan hasat edilmiş ilk ürünler değil. Bu ürünler ikincil üretim olarak ekildiler. Yazın arpa hasadını takiben mor lahana ekimi üreticimiz tarafından gerçekleştirildi. İnşallah bu tarlalarda ekilen ürünleri biz en kısa sürede market raflarına taşıyacağız. Yazlık sebze üretimi kadar kışlık sebzelerin üretimini de önemsiyoruz ve bu iklim, mikroklima avantajımızı Erzincan'ın tarımının, sebze üretiminin gelişmesi için kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

        - "Şu ana kadar 20 dekarlık arazide 20 ton ürün hasat ettik"

        Aralık ayında açık alanda kışlık sebze üretimi yapan Yavuz Selim Yeniçeri de arpa ekili tarlasına hasat sonrası kışlık sebze ekimi yaptığını anlattı.

        Verimden memnun olduğunu söyleyen Yeniçeri, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar 20 dekarlık arazide 20 ton ürün hasat ettik. Hasat etmeye de devam ediyoruz. Bir o kadar daha ürün alırız. Kar yağarsa belki karnabahar ve brokolide hasada devam edemeyebiliriz ama mor lahana da hasada devam edebiliriz. Mor lahana kış şartlarına uyuyor. Ürünlerimizin de inşallah büyük marketlere satışını gerçekleştireceğiz. Erzincan’da yalnızca yazlık değil, kışlık da sebze ürünlerimizi yetiştirebiliyoruz. Aralık ayının sonlarına gelmemize rağmen kar yağışı olmadığından kışlık da ürünlerimizi hasat edebiliyoruz. Bu sene kışlık üretimimizden memnun kaldığımız için seneye de daha çeşitli ürünlerimizle üretim yapmaya çalışacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

