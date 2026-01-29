Habertürk
Habertürk
        Erzincan Haberleri

        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 05:42 Güncelleme: 29.01.2026 - 05:42
        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.


        S.N.Ç'nin (19) kullandığı 24 AAR 818 plakalı otomobil Terzibaba kavşağında, O.T. (27) idaresindeki 24 DF 112 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada 24 DF 112 plakalı otomobil ikiye bölündü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Ö.Y. (18) ve H.M.T. (49) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan O.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

