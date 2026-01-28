Habertürk
        Erzincan'da beyaz örtüyle kaplanan Polat Gölü havadan görüntülendi

        Erzincan'da beyaz örtüyle kaplanan Polat Gölü havadan görüntülendi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki Polat Gölü, kar yağışıyla buz tutarak beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:18 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:18
        Erzincan'da beyaz örtüyle kaplanan Polat Gölü havadan görüntülendi
        Erzincan'ın İliç ilçesindeki Polat Gölü, kar yağışıyla buz tutarak beyaza büründü.


        Boyalık ile Hasanova köyleri arasında yer alan, 350 metre çapında dairesel yapısıyla dikkati çeken göl, kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.


        Karlı Munzur Dağları manzarası arasında saklı kalan göl, dronla görüntülendi.

        İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Munzur Dağları'nın manzarası içinde, İliç Barajı ve Aydınlık Kanyon'a komşu bu güzel gölümüz, doğanın bize sunduğu en özel duraklardan biri olarak keşfedilmeyi bekliyor. Her mevsim ayrı güzel, her karede ayrı huzur." ifadelerini kullandı.

