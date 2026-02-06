Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:46 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

        Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da Kemah'taki depreme işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

        - "İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok"

        Vali Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        "Cenabıallah ülkemizi her türlü beladan, musibetten korusun" diyen Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Arkadaşlarımız da kaymakamımız başkanlığında küçük bir kriz masası oluşturdular. Şu ana kadar yaptığımız bütün kontrollerde hiçbir şekilde can ve mal kaybına rastlanmaması en büyük sevincimiz. Erzincan deprem bölgesi. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Kentsel dönüşüm, depremle ilgili bilinçlendirmeyle ilgili son 2 yılda elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittiği zaman Erzincan depreme daha dayanıklı bir hale gelecek. Tekrardan geçmiş olsun diyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Vali Aydoğdu: "Can ve mal kaybının olmaması en büyük sevincimiz"
        Vali Aydoğdu: "Can ve mal kaybının olmaması en büyük sevincimiz"
        Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem (5)
        Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem (5)
        Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
        Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
        Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
        Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
        Erzincan Kemah'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
        Erzincan Kemah'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem