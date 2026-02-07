Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da gönüllü gençler kanser tedavisi gören çocuğa sürpriz etkinlikle moral verdi

        Erzincan'da Gönüllü Gençler Derneği üyeleri, 3 yıldır kanser tedavisi gören 4 yaşındaki Hümeyra Havva Yayla için sürpriz etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:56 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:56
        
        Erzincan'da Gönüllü Gençler Derneği üyeleri, 3 yıldır kanser tedavisi gören 4 yaşındaki Hümeyra Havva Yayla için sürpriz etkinlik düzenledi.

        Fatih ve Seçil Yayla çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Hümeyra Havva, kanser nedeniyle bir süredir tedavi görüyor.

        Yayla'nın durumuna kayıtsız kalmayan dernek üyeleri, çocuğun Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde meşale yaktı, havai fişek fırlattı.

        Gönüllü gençler, "Bütün bu zorlukların ardından daha güçlü parlayacaksın", "Sen, düşündüğümüzden çok daha cesursun" yazılı dövizler açarak Hümeyra Havva'ya hediyeler verdi.

        Anne Seçil Yayla, Hümeyra Havva’nın hastalığının tekrarladığını, tedavisinin Ankara’da sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Kızım 4. evre ependiyoma kanser hastalığı ile 3 yıldır mücadele ediyor. Tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Maalesef kızımın hastalığı şu anda tekrar nüksetti. 1,5 yıl içerisinde tekrar ikinci ışını almak için 17 Ocak'ta gittik ve maalesef bizi eve gönderdiler. 'Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok.' dendi. MR istediler, onda da yapabilecekleri bir şey olmazsa bizi tekrar eve gönderecekler. Bu süreç bizi hem maddi hem de manevi olarak çok zorluyor, artık yorulduk. Hayırsever insanlardan yardım talep ediyoruz. Her kontrole arkamızda dört evlat bırakıp gidiyoruz."

        - "Havva’nın yerinde belki de ben de olabilirdim"

        Dernek üyesi Hilal Zehra Erdoğan da minik Hümeyra Havva'yı mutlu edebilmek için sürpriz yaptıklarını söyledi.


        Hümeyra Havva için buraya geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Havva’nın yerinde belki de ben de olabilirdim, farklı bir çocuk da olabilirdi. Onun yanındayız ve sürekli yanında olacağız. Hiçbir şekilde üzülmesine gerek yok. Onu çok seviyoruz. Havva için oyuncaklar, balonlar, meşaleler aldık. Ona sürpriz yaparak meşaleleri yaktık. Havai fişekler patlattık. Onun mutlu olması için bunları yaptık." diye konuştu.

        Dernek üyesi Emin Akarsu da Hümeyra Havva için burada olduklarını dile getirerek, "Onun bu halini görünce çok üzülüyoruz ama üzülünce de yapacak bir şey bulamıyoruz. Bundan sonra da dua etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

