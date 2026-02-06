Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da 4,9 büyüklüğündeki depremin panik anı güvenlik kameralarına yansıdı

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşların bulundukları binalardan panik ile dışarı çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:03 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:03
        Erzincan'da 4,9 büyüklüğündeki depremin panik anı güvenlik kameralarına yansıdı
        Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşların bulundukları binalardan panik ile dışarı çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Öte yandan depremin yaşandığı anlarda Kemah Belediyesinde çalışanların panikle dışarı koşmaları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, AA muhabirine, bölgede hissedilen depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığını söyledi.

        Deprem sonrası ekiplerle birlikte sahada inceleme yapmaya başladıklarını anlatan Bayram, şunları kaydetti:

        "Olay anında biz hemen ilçede ekipleri oluşturduk. İlçe merkezinde herhangi bir şey olmadı. Bunun akabinde süratle Hakbilir köyüne intikal ettik. Şükürler olsun orada da herhangi bir çatlak olmadı. Dolayısıyla oradaki insanlarımız da tabii korku yaşamışlar ama nihayetinde Allah'a şükürler olsun bir çatlak, yıkım olmadı. 4,9 ciddi bir rakam. Deprem bölgesinde Kemah yok aslında, fay hattının geçmediği bir bölge ama demek ki insanların daha tedbirli, daha duyarlı, depreme karşı daha hassas olmamız kanaatindeyiz. Bugün 6 Şubat. Depremde şehit olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremini Allah bir daha bize göstermesin ama şükürler olsun devletimiz, hükümetimiz orayı yeniden inşa ettiler."

        Belediyede rutin işlerini yaparken aniden sarsıntı hissettiğini belirten Kemah Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadir Bilge de "Panikle kendimizi dışarı attık. Halkta ister istemez bir panik vardı ama şükür herhangi bir can, mal kaybı olmadı. 6 Şubat'ın yıl dönümünde yine böyle bir deprem olması tekrar o günleri aklımıza getirdi. Deprem kısa ama şiddetliydi. Memleketimize geçmiş olsun diyelim." dedi.

        Belediye personellerinden Ali Oktay ise depremin çok şiddetli sarsıntılı olduğunu ifade ederek, "Kurum içerisinde çalışanlarla şiddetli sarsıntıyı hissedince dışarı çıkarak güvenli alana çekildik. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yıkıma dönük bir haber duyulmadı." diye konuştu.

        Öte yandan Erzincan Kızılay Şubesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

