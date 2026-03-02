Canlı
        Erzincan Haberleri

        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

        Aramalarda, 5 bin paket ısıtılmış tütün mamulü, 127 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 100 elektronik sigara, 40 kilogram nargile tütünü ve 120 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

