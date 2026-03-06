Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        "Yarasa adam" Cengiz Koçak'ın Erzincan'daki Ergan Dağı'ndan atlayışı nefes kesti

        "Yarasa adam" olarak bilinen ekstrem sporcu Cengiz Koçak, Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde base jump (serbest düşüş) atlayışı yaptı.

        Giriş: 06.03.2026 - 22:28
        "Yarasa adam" olarak bilinen ekstrem sporcu Cengiz Koçak, Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde base jump (serbest düşüş) atlayışı yaptı.

        Adrenalin tutkunu serbest düşüş ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, Türkiye’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde Türk bayraklı paraşütle yaklaşık 500 metreden base jump atlayışı gerçekleştirdi.


        İzleyenleri heyecanlandıran ve nefesleri kesen atlayış, Koçak'ın üzerindeki aksiyon kamerasıyla kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

