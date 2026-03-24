Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası, 5. ayak müsabakaları Erzincan'da düzenlenecek

Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan’da düzenlenecek.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2025-26 faaliyet programında yer alan ve 700 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, 27-29 Mart 2026’da Yaşar Erkan Merkez Spor Salonu’nda yapılacak.





Federasyonun İl Temsilcisi Mehmet Köksal, sporseverleri organizasyona davet ederek "Şehidimiz Eren Bülbül’ün adını taşıyan bu anlamlı organizasyonun bir ayağını Erzincan’da gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 27-29 Mart tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı sporcularımıza destek olmaya bekliyoruz." dedi.







